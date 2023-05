Verona: Tommasi, oggi istruzione rappresenta gioco di squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Damiano Tommasi, sindaco di Verona, è intervenuto oggi in occasione della cerimonia dell'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università degli Studi di Verona. "Oggi l'istruzione rappresenta un gioco di squadra - ha sottolineato il primo cittadino - sia dal punto di vista operativo che politico. Spesso come calciatore il mio ruolo era quello di mettere nelle condizioni altri di fare lo spettacolo e concludere l'azione. Questa è anche la nostra funzione di amministratori, mettere in condizione le università, gli studenti e le studentesse insieme ai docenti, di svolgere il proprio ruolo nel migliore dei modi. Dare la possibilità agli enti nazionali e regionali di concretizzare quella ricchezza che oggi l'occasione europea ci dà. Per l'Amministrazione gli studenti, le studentesse e i docenti devono scegliere Verona come città del loro presente ma anche del loro futuro. Un luogo dove costruire la propria carriera professionale, le proprie famiglie e dove potersi stabilire". Tommasi ha continuato: "Anche se le risorse oggi non sono l'effettivo problema, manca forse invece la volontà politica di dare velocità alla realizzazione di progetti utili. Noi ci siamo, Verona, come ci è stato chiesto dal magnifico Rettore, vuole fare la sua parte, vuole mettere nelle condizioni le istituzioni nazionali e regionali di poter lavorare insieme all'Università per creare quei servizi richiesti dai ragazzi e dalle ragazze, che scelgano davvero Verona per poterci rimanere, non solo nel periodo universitario". (Rev)