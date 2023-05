Camera: lunedì audizioni associazioni di categoria su riforma fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 22 maggio, la commissione Finanze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge e della proposta di legge recanti "Delega al governo per la riforma fiscale", svolge le seguenti audizioni informali: ore 16:30 audizione informale di rappresentanti di Ance e di Confedilizia; ore 17:10 audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato; ore 17:40 audizione informale di rappresentanti di Conflavoro Pmi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)