- Mercoledì 24 maggio, alle ore 14, la commissione Finanze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge e della proposta di legge recanti "Delega al governo per la riforma fiscale", svolge l'audizione informale del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)