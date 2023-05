Maltempo: Comazzi, AiPo, in prima linea a fianco dell'Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aipo, l'Agenzia interregionale per fiume Po in prima linea a fianco dell'Emilia-Romagna. L'assicurazione arriva dall'assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi dopo aver visitato la sede dell'agenzia. Con il direttore vicario Gianluca Zanichelli e gli assessori della Regione Piemonte Marco Gabusi (Protezione civile e Difesa del suolo) e della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin (Ambiente, Clima e Protezione civile), ha poi incontrato il personale e le rappresentanze sindacali. "In questo momento critico per l'Emilia-Romagna - ha aggiunto - un pensiero e un abbraccio va innanzitutto a tutti i cittadini. Aipo si è subito attivata a fianco della Regione per fornire assistenza alle popolazioni colpite dalle violente alluvioni degli ultimi giorni. L'Agenzia è pienamente operativa con 40 tecnici specializzati che stanno coordinando il lavoro di 11 imprese e dei numerosi volontari che costantemente monitorano la situazione e intervengono per risolvere le criticità. Gli interventi si stanno concentrando nelle province di Modena, Parma e Reggio-Emilia". (segue) (Com)