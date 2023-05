Maltempo: Comazzi, AiPo, in prima linea a fianco dell'Emilia-Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel modenese l'Agenzia ha attivato il servizio di piena H24 e sono in corso controlli alle arginature e alle opere idrauliche, in particolare sui fiumi Secchia e Panaro. Nell'area Reggiana sono stati svolti sopralluoghi sulle casse di espansione del fiume Enza, mentre nella zona di Parma è stato rimosso un tronco che impediva la chiusura di una paratoia sul canale Terrieri. "La situazione dei corsi d'acqua - ha sottolineato - è costantemente monitorata sulla base di dati aggiornati". L'Aipo riunisce le regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, con l'obiettivo di promuovere azioni coordinate per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile del territorio del fiume Po e di tutto il suo bacino idrografico. (segue) (Com)