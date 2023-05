Maltempo: Fontana, appello a forze politiche e istituzioni per unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tantissima solidarietà, soprattutto alle persone che hanno perso i loro cari, a coloro che hanno perduto tanti beni per miliardi di euro. E soprattutto un appello a tutte le forze politiche, a tutte le istituzioni, e non ho dubbi: vi sarà unità per affrontare questa situazione di emergenza nel miglior modo possibile". Lo ha affermato, in merito al maltempo in Emilia-Romagna, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, parlando con i cronisti ad Assisi. "Un ringraziamento va a tutti quegli eroi che stanno soccorrendo le persone in questo momento: l'Italia è fatta di tanti cuori d'oro", ha concluso la terza carica dello Stato. (Rin)