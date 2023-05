Salute: Lazzari, istituzioni devono intervenire su problemi alimentari, abbiamo 4 milioni di ammalati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni e la politica dovrebbero dare risposte a questo tema. I numeri purtroppo parlano chiaro. Le malattie del comportamento alimentare sono la prima causa di morte nei giovani per malattia e la seconda causa generale dopo gli incidenti stradali. Purtroppo oggi mancano le strutture sufficienti, mancano gli ambulatori e la formazione dei medici in materia. Noi contiamo quasi 4 milioni di persone che soffrono di queste malattie e abbiamo dai 3.500 ai 4 mila decessi l’anno. Lo ha affermato al Salone del libro nell'Arena Piemonte Francesca Lazzari, mamma di Lorenzo, ragazzo che nel 2020 ha perso la sua battaglia contro una forma grave di anoressia, presidente e fondatrice dell’associazione ‘Così come sei’, che si occupa di formare e sensibilizzare su questo tema e fondatrice e membro del consiglio di amministrazione della neonata fondazione Fiocchetto Lilla. "Sono qui al Salone del libro per partecipare ad una conferenza di sensibilizzazione su questa malattia ‘Fragili come uno specchio’. Da mamma posso dire ai genitori di non avete paura di chiedere aiuto e di saper riconoscere i vostri limiti. I genitori devono avere l’umiltà e riconoscere che c’è bisogno di essere aiutati e non bisogna vergognarsi assolutamente", ha concluso. (Rpi)