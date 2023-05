Maltempo: Farnesina, fondo da 3 milioni di euro di Ice per misure straordinarie a sostegno delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Emilia-Romagna e le Marche, il 16 e il 17 maggio scorsi, sono state colpite da un’alluvione di inusitata violenza, un evento tragico che ha provocato vittime tra le persone e danni ingenti al tessuto economico e sociale di quei territori. Su indicazione del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, l’Ice ha destinato un fondo di tre milioni di euro per misure di sostegno straordinarie alle imprese dei territori alluvionati. Lo riferisce una nota stampa della Farnesina. “Un primo contributo di solidarietà diretto a favorire la ripartenza di alcune aziende del territorio”, ha dichiarato Tajani, aggiungendo che “le misure straordinarie permetteranno un risparmio concreto per ogni azienda aderente e forniranno un supporto tangibile e immediato per rilanciare la propria attività sui mercati internazionali”. Le misure prevedono agevolazioni alle aziende ammesse alle iniziative già programmate dall'agenzia Ice con sedi nei Comuni riconosciuti “vittima della calamità naturale”. Per un anno verrà assicurata la partecipazione gratuita con uno stand ai padiglioni organizzati dall'Agenzia nelle principali fiere estere e la partecipazione gratuita ai progetti di promozione gestiti da Ice con piattaforme di e-commerce internazionali. Matteo Zoppas, presidente di Ice, ha dichiarato: “Di fronte a questo disastro Ice si è voluta attivare immediatamente per dare vita a iniziative concrete che – dopo le indispensabili azioni di primo soccorso - vogliono guardare a una fase di ripartenza che passa inevitabilmente per le imprese che costituiscono lo straordinario tessuto economico di Emilia-Romagna e Marche. Sono certo che molte altre iniziative come questa verranno intraprese grazie allo spirito di solidarietà di cui sono capaci gli italiani”.(Com)