Maltempo: Salvini domani a Bologna per discutere di ricostruzione

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini sarà domani, 20 maggio, a Bologna. Nell’occasione è prevista una conferenza stampa in Prefettura durante la quale si affronteranno le necessità infrastrutturali e di ricostruzione in seguito all’emergenza maltempo. Oltre al ministro Salvini, per fare il punto aggiornato su infrastrutture e trasporti, parteciperanno alla conferenza stampa il prefetto di Bologna Attilio Visconti, l’Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l’Ad di Trenitalia Luigi Corradi, Aldo Isi di Anas, per Rfi Giuseppe Strisciuglio, e Roberto Tomasi di Aspi. (Rin)