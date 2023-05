Roma: assessore politiche agricole Lazio, al lavoro per acquisire Parco Appia Antica dimenticata da Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conosco bene l'importanza dell'attività svolta dalla onlus Ciampacavallo a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ed è per questo che sono a lavoro da giorni per tentare di acquisire l'area, all'interno del parco dell'Appia Antica, che la giunta Zingaretti aveva completamente dimenticato lasciando spirare il termine entro il quale esercitare il diritto di prelazione". È quanto dichiara in una nota l'assessore alle Politiche Agricole della Regione Lazio, Giancarlo Righini. (Com)