Italia-Emirati: "Investopia Europe" sbarca a Milano per nuove opportunità di investimento

- Una piattaforma lanciata nel 2021 negli Emirati Arabi Uniti si impegna a creare un legame tra la comunità globale degli investitori e future opportunità di investimento. Si tratta di “Investopia”, un ecosistema dedicato agli investimenti, che oggi a Milano ha ospitato il suo primo evento satellite in Europa. “Investopia Europe” ha riunito oltre 300 investitori, imprenditori ed esperti per discutere sulle opportunità di investimento e business tra i due continenti. “Abbiamo parlato con investitori in tutto il mondo e adesso arriviamo in Italia, per stringere un dialogo con le nuove economie”: questo l’obiettivo dei paesi del Golfo evidenziato dal ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Touq al Marri, aggiungendo come “essere a Milano testimonia la vicinanza tra i nostri paesi”. Le economie di Italia ed Emirati Arabi Uniti “sono caratterizzate da significativi livelli di complementarietà, dai capitali alle competenze manifatturiere”, ha spiegato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che di fronte all’odierno quadro economico e geopolitico ha riposto negli investimenti un ruolo “sempre più centrale” ed “essenziale anche per sfruttare al meglio la profonda trasformazione globale legata alle due transizioni gemelle, quella digitale e quella climatica”. Per Giorgetti, infatti, in un’economia globalizzata gli investimenti “rimangono un tassello fondamentale per posizionarsi nel nuovo ordine economico globale”. In un quadro di elevata complessità e incertezza “occorre lavorare per aumentare la fiducia degli investitori”, ha ribadito Giorgetti, proprio qui si inserisce il dialogo “costante” tra Italia e gli Emirati Arabi Uniti, sia a livello governativo sia sul fronte imprenditoriale. Giorgetti è convinto che la collaborazione tra i governi “può facilitare il dialogo”, oggi fondamentale per fronteggiare le sfide connesse alle transizioni e per ampliare il mercato dei consumatori. (segue) (Rem)