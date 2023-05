Italia-Emirati: "Investopia Europe" sbarca a Milano per nuove opportunità di investimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il viceministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla Al Saleh, ha messo in luce il bisogno di “concentrare i nostri investimenti sulla sostenibilità, sulle attività economiche legate alle nuove tecnologie. Abbiamo deciso di investire nel settore turistico sostenibile, anche guidando i nostri investitori in ambiti sostenibili”. È diventato sempre più fondamentale cambiare paradigmi: "fino ad ora nell’ambito turistico guardavamo ai flussi turistici in modo quantitativo, ma oggi dobbiamo puntare sulla qualità", ha spiegato il ministro del Turismo, Daniela Santanché, che ha incitato ad avviare più partnership con gli Emirati Arabi, affinché “possano aprirsi investimenti nel nostro Paese”. Gli Emirati Arabi Uniti, infatti, sono un territorio molto importante dal punto di vista dei flussi turistici italiani, ma il governo italiano deve investire “ancora di più nel turismo, per farlo diventare la prima industria della Nazione”, ha incitato il ministro del Turismo, ricordando che il settore rappresenta il 13 per cento del Pil per l’Italia. Ma sono molteplici i temi che connettono sempre di più Emirati e Italia, dal turismo alla somiglianza delle comunità delle imprese famigliari. (segue) (Rem)