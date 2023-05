Italia-Emirati: "Investopia Europe" sbarca a Milano per nuove opportunità di investimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende familiari sono molto legate al territorio e hanno una visione che si tramanda di generazione in generazione, per questo il difetto è che "spesso rasentano una visione non molto imprenditoriale”, ha ammesso Guido Roberto Grassi, presidente di Damiani. “Siamo vicini ai luoghi di nuovi business, come l’Africa e il continente Sud Asiatico”, è l’invito di Adeeb Ahamed, direttore esecutivo Lulu Financial Holdings. È noto infatti che l’azienda familiare da sola fa più fatica nelle acquisizioni. Il connubio tra impresa aziendale e finanza può portare, invece, “grande sostenibilità” secondo Maurizio Tamagnini, Amministratore delegato di Fsi, che al momento investe nella fintech. A sostegno dell’importanza di partenariato tra i due Paesi, sono stati siglati due accordi nel settore della logistica e delle assicurazioni al termine dell’incontro. Come ha spiegato Alberto Banfi, professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, “se si vuole procedere con l’internazionalizzazione, si deve farlo con accordi” ed è fondamentale per comprendere come interagire con l’interlocutore. Anche la modalità degli accordi è profondamente cambiata da bilaterale a multilaterale, “comportando una questione di confronto tra culture diverse”, ha aggiunto Banfi. Il dialogo tra Italia e Emirati è stato centrale per ripensare ai paradigmi in termini economici, oggi è più che mai importante un interscambio tra diverse realtà, mettere in campo nuovi modelli di business che guardino alla sostenibilità e aprire gli orizzonti nell'ambito finanziario a nuove opportunità di investimento. “Investopia Europe” ha messo così la prima pietra su un terreno fertile di collaborazioni tra Italia e Emirati Arabi. (Rem)