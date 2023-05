Libano: Miqati, Beirut attende con impazienza sostegno arabo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano attende con impazienza che l’Arabia Saudita e i Paesi arabi lo sostengano per consentirgli di riprendersi. Lo ha detto il primo ministro del Libano, Najib Miqati, durante il suo intervento al 32esimo vertice della Lega araba in corso a Gedda. Il Paese dei cedri, infatti, sta affrontando una delle peggiori crisi economiche della sua storia moderna, peggiorata nel 2019. Dopo aver sottolineato l’importante ruolo del Regno saudita, Miqati ha evidenziato il rispetto del Libano di tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e della Lega araba. “A nome del Libano, esprimo il rispetto per gli interessi arabi, la loro sovranità e la loro sicurezza sociale mentre combattiamo contro il contrabbando e contro quei fenomeni che danneggiano la loro stabilità”, ha proseguito. Riguardo alla politica internazionale, “questo è il vertice della guarigione dalle ferite, perché è stato preceduto da un accordo relativo alla normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Iran, nonché dal ritorno della Lega araba”. Nel suo intervento Miqati ha pure parlato dei rifugiati siriani, affermando che “il procrastinarsi della crisi ha reso la questione di difficile gestione per il Libano”, pertanto ha sollecitato il sostegno della comunità internazionale.(Lib)