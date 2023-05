Maltempo: europarlamentari Pd, massimo sforzo per attivare Fondo si solidarietà dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Gli eurodeputati del Pd Paolo De Castro, Alessandra Moretti, Achille Variati e Elisabetta Gualmini, sono in stretto contatto con la Commissione europea, e con la commissaria europea agli Affari regionali Elisa Ferreira, per garantire il massimo sostegno ai territori italiani colpiti dalle recenti alluvioni e fare il massimo sforzo per attivare il Fondo di solidarietà europea. "Il Fondo di solidarietà europeo è il principale strumento che l'Unione ha a disposizione per disastri naturali di questo tipo e dovrà essere utilizzato non appena possibile, velocizzando le procedure", si legge in una dichiarazione congiunta. "Si tratta di un dispositivo importante, che già abbiamo sbloccato per le emergenze climatiche del 2019, facendo arrivare oltre 200 milioni di euro all'Italia. Appoggiamo quindi in pieno la volontà del presidente Stefano Bonaccini e del governo, di attivare il Fondo Ue, segno tangibile e concreto dell'assistenza che l'Unione può fornire a istituzioni, imprese e cittadini", continua il comunicato stampa. (segue) (Beb)