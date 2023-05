Maltempo: europarlamentari Pd, massimo sforzo per attivare Fondo si solidarietà dell'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Fondo va attivato il prima possibile: chiediamo al governo di essere costantemente al fianco della Regione Emilia Romagna nella stima dei danni che già appaiono enormi. Saranno necessari miliardi di euro per ripristinare i paesi colpiti: dalle case alle imprese, fino ai settori dell'agricoltura e del turismo, che si apprestava a iniziare la stagione estiva", proseguono gli eurodeputati. "Il numero delle vittime continua ad aumentare e gli sfollati sono migliaia. Proprio a 11 anni esatti dal terremoto che colpì l'Emilia Romagna, dobbiamo ripetere uno sforzo simile. Essere in grado di soccorrere le vittime e le persone colpite e di rialzarci tutti insieme. Per questo siamo già al lavoro con la Commissione europea, perché non appena verrà presentata la richiesta di utilizzo del Fondo di solidarietà si possano prendere tutte le iniziative necessarie, mettendo subito a disposizione risorse per i cittadini e le imprese", continua la nota. "Ringraziamo moltissimo il presidente Stefano Bonaccini e tutti i sindaci delle aree colpite, che si stanno prodigando senza sosta nel lavoro di monitoraggio e assistenza per l'emergenza. Siamo vicini anche ai tantissimi volontari della Protezione civile, ai Vigili del Fuoco, alla polizia e a tutte le Forze dell'ordine, nonché ai cittadini che, con energia, spirito di solidarietà e generosità, stanno rispondendo alla richiesta di aiuto dei comuni più colpiti", concludono gli europarlamentari. (Beb)