© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il flusso turistico in Albania è aumentato nel mese di marzo del 29,8 per cento su base annua. È quanto riferisce l’agenzia di stampa “Ata”, riprendendo un rapporto pubblicato oggi dall’Istituto di statistica (Instat). Per quanto riguarda i pernottamenti complessivi, secondo i dati, il numero registrato a marzo è pari al 36,1 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022.(Alt)