Migranti: Mattarella, difficile coinvolgere in maniera efficace i partner europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del colloquio odierno fra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente della Slovenia Natasa Pirc Musar, secondo quanto si apprende, è stato affrontato il tema dei migranti, fenomeno che coinvolge i due Paesi e sul quale, ha sottolineato il capo dello Stato, “fin qui è stato difficile coinvolgere in maniera efficace i partner comunitari”. Rimarcato anche come sia “indispensabile giungere a una politica europea organica in materia”. (Res)