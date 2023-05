© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si è sviluppato, oggi pomeriggio in una galleria di servizio in via Antonio Mordini a Roma, nei pressi di via Angelo Brofferio. Alle 15.30 le fiamme sono divampate nel passaggio dei cavi di varie utenze e il fumo prodotto ha costretto gli agenti della polizia locale del Gruppo Prati a bloccare il traffico nella zona. Grosse alla viabilità su via delle Milizie, Piazza Mazzini e zone limitrofe. (Rer)