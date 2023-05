Ue: Mattarella, grave errore aver ritardato processo adesione Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’incontro al Quirinale con la presidente della Slovenia Natasa Pirc Musar, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, si è detto anche d’accordo nel sostenere l’ingresso nell’Unione europea dei Paesi dei Balcani Occidentali, anche per dare maggiore stabilità alla regione. Per Mattarella si tratta di “un utile investimento politico e necessaria scelta storica”, aggiungendo che è un “grave errore aver rallentato il processo di adesione”. Nel corso dell’incontro si è anche affrontato il tema della tutela delle minoranze linguistiche che per Mattarella sono “un presidio di amicizia e di arricchimento tra i popoli”. (Res)