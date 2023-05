Ucraina: Usa annunciano nuove sanzioni per più di 300 tra persone ed entità legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, in coordinamento con i partner internazionali e del G7, hanno annunciato nuove sanzioni contro più di 300 tra persone ed entità legali coinvolte in schemi tesi ad aggirare le misure economiche restrittive imposte dalla comunità internazionale contro la Federazione Russa, alla luce della guerra in Ucraina. La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha affermato in una nota che le sanzioni adottate da Washington e dagli alleati hanno “impedito finora alla Russia di continuare a sviluppare il proprio complesso militare-industriale, limitando in maniera significativa le fonti di finanziamento della guerra in Ucraina”. Le misure annunciate oggi dall’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) hanno colpito 22 persone e 104 entità legali in più di 20 Paesi, alla luce del loro coinvolgimento in attività tese ad aggirare le sanzioni imposte alla Russia. Le misure hanno anche colpito i canali utilizzati da Mosca per acquisire tecnologie strategiche, il comparto energetico e il sistema finanziario russo. In contemporanea, il dipartimento di Stato ha annunciato misure di congelamento dei beni per oltre 200 tra persone ed entità legali russe. In aggiunta, il Tesoro ha approvato una espansione delle norme che consentono di sanzionare entità legali russe attive in settori strategici come l’ingegneristica, le costruzioni, l’industria e i trasporti. In questo modo, Washington potrà emettere nuove sanzioni nei confronti di chiunque abbia operato o collaborato con uno qualsiasi di questi settori. (Was)