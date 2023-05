Roma: Corrotti (Fd'I Lazio), piano casa Gualtieri si basa su norme scadute nel 2029

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il piano casa varato dalla giunta Gualtieri, "oltre ad essere un regalo agli occupanti abusivi, pone le sue fondamenta su un coinvolgimento della Regione Lazio che prende atto di delibere e norme regionali sull'emergenza abitativa che di fatto cessano il 30 giugno 2019, così come recita il regolamento regionale 2/2000 all'art. 30 bis". Lo dichiara in una nota la consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia e presidente commissione urbanistica e politiche abitative Laura Corrotti. "Al comune di Roma nessuno si preoccupa di sanzionare chi toglie il diritto ad avere un alloggio popolare ad una famiglia in graduatoria, tantomeno rispettare le regole previste dalle leggi regionali - aggiunge Corrotti -. Come se non bastasse, all'interno dello stesso piano Gualtieri ripropone soluzioni, come l'Osservatorio sulla condizione abitativa, già presenti come strumenti regionali mai utilizzati in tutti questi anni da Nicola Zingaretti ma che ora intendiamo riattivare con la collaborazione delle Ater per renderlo uno strumento permanente in collaborazione con i comuni", conclude Corrotti. (Com)