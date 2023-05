Puglia: Trevisi (M5s), primo impianto fotovoltaico gratuito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'installazione del primo impianto fotovoltaico gratis a Lizzanello (LE) è un piccolo grande traguardo, arrivato dopo un lungo lavoro che è stato fatto anche dal sottoscritto a livello regionale. Oltre a questo primo impianto, nelle prossime settimane ne seguiranno molti altri che sono praticamente pronti per essere inaugurati. La legge della Regione Puglia sul reddito energetico alla quale ho lavorato come relatore, infatti, è stata concepita proprio con l'obiettivo di facilitare l'autoproduzione di energia da parte di imprese e cittadini per far fronte al caro bollette". Lo dichiara in una nota il Senatore del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente, Antonio Trevisi. "Adesso - continua Trevisi - bisogna andare dritti verso un reddito energetico nazionale. Su questo ho da tempo depositato un disegno di legge, che mi auguro venga calendarizzato al più presto. È un lavoro che ho iniziato insieme all'allora sottosegretario Riccardo Fraccaro e che il Governo Draghi aveva bloccato, impedendo a imprese e famiglie di poter beneficiare dello stanziamento di 200 milioni di euro, che noi del Movimento cinque stelle avevamo previsto di investire per l'attuazione di questa misura. Mi auguro - conclude Trevisi - che la maggioranza non sia miope anche in questo". (Com)