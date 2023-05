Cultura: ministero su concorso, sessioni di recupero per residenti Comuni alluvionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I residenti nei Comuni alluvionati dell’Emilia-Romagna e delle Marche, impossibilitati a prendere parte al concorso per 518 funzionari del ministero della Cultura le cui prove avranno inizio lunedì 22 maggio a Roma, non perderanno il diritto di parteciparvi. Lo comunica in una nota il ministero della Cultura, specificando che si organizzeranno delle sessioni di recupero: le modalità saranno rese note nei prossimi giorni. (Com)