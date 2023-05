Italia-Slovenia: Mattarella riceve Pirc Musar, colloquio su migranti, Balcani e clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale la presidente della Slovenia Natasa Pirc Musar - in visita ufficiale in Italia – ha sottolineato il rapporto “eccezionalmente intenso” tra i due Paesi. Secondo quanto si apprende, nel corso dei colloqui è stato affrontato il tema dei migranti, fenomeno che coinvolge i due Paesi e sul quale, ha sottolineato il capo dello Stato, “fin qui è stato difficile coinvolgere in maniera efficace i partner comunitari”. Rimarcato anche come sia “indispensabile giungere a una politica europea organica in materia”. Il presidente, sempre secondo quanto si apprende, si è detto anche d’accordo nel sostenere l’ingresso nell’Unione europea dei Paesi dei Balcani Occidentali, anche per dare maggiore stabilità alla regione. Per Mattarella si tratta di “un utile investimento politico e necessaria scelta storica”, aggiungendo che è un “grave errore aver rallentato il processo di adesione”. Si è anche affrontato il tema della tutela delle minoranze linguistiche che per il presidente Mattarella sono “un presidio di amicizia e di arricchimento tra i popoli”. Sul clima, invece, si è convenuto nel sollecitare la Ue ad affrontare il cambiamento climatico con particolare attenzione al Mediterraneo. Infine la questione relativa a Gorizia-Nova Gorica come Capitale europea della Cultura con il patrocinio delle due presidenze della Repubblica. (Res)