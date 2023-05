Messico: scenario inflazione "incerto", da Banca centrale tassi alti ancora a lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Messico (Banxico) ha mantenuto giovedì il tasso di riferimento all'11,25 per cento. Con una decisione adottata all'unanimità la giunta di governo stima inoltre che per "ottenere la convergenza ordinata" dell'inflazione all'obiettivo del 3 per cento, considera che è necessario mantenere il tasso di riferimento al suo livello attuale per un periodo prolungato". L'autorità monetaria ritiene si sia "entrati in una fase disinflattiva, grazie al fatto che diverse pressioni si sono mitigate". Ma l'andamento dei prezzi rimane alto e il "panorama inflattivo rimane molto complesso". Banxico stima che alla chiusura del quarto trimestre del 2023 l'inflazione possa assestarsi su una media del 4,7 per cento, un decimo in meno della prevista fatta a marzo, e conferma che l'obiettivo del 3 per cento, con un punto percentuale in più e in meno, possa essere raggiunto entro la fine del 2024. Il tasso di sconto era stato fissato all'11,25 per cento, il più alto dal 2008, al termine della riunione di fine marzo. Si era trattato del quindicesimo aumento di fila, il primo di 25 punti base dopo due incrementi di 50 e quattro da 75 punti. (segue) (Mec)