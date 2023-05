Spagna: ex premier Aznar chiede si cittadini di dare "più forza" ai popolari alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del governo spagnolo, Jose Maria Aznar, ha chiesto ai cittadini di dare "più forza" al Partito popolare, sia in queste elezioni comunali e regionali che in quelle generali, per evitare una "mutazione costituzionale" in Spagna promossa dall'attuale coalizione di governo. Aznar ha affermato che se "ora e a dicembre" i risultati elettorali dovessero dare una vittoria all'attuale coalizione di governo, la Spagna "entrerebbe in un processo di decostruzione costituzionale, di decostituzionalizzazione". A questo proposito, l'ex premier ha indicato che "gli unici che possono impedire che questo accada è il Partito popolare". (Spm)