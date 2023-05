Montenegro: Djukanovic nel discorso di fine mandato, non mi ritiro dalla politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale presidente del Montenegro Milo Djukanovic, nell'ultimo giorno del suo mandato, ha affermato che "non si ritirerà dalla politica" e continuerà a dedicare la sua vita "allo sviluppo europeo del Montenegro". Lo riporta la stampa locale. All'ultima conferenza stampa di Cettigne (Cetinje), Djukanovic ha dichiarato che l'obiettivo principale del Paese è "l'adesione all'Unione europea" e che il Montenegro ha bisogno di un governo "stabile e patriottico che torni allo sviluppo, allo Stato di diritto e raggiunga l'adesione all'Ue". "Le elezioni dell'11 giugno sono una grande occasione per tutti i politici e i cittadini, perché il Montenegro è a un bivio: o andare avanti verso l'Ue o tornare al disastroso nazionalismo balcanico", ha detto il capo dello Stato montenegrino. Infine egli ha sostenuto che alcune indiscrezioni dei media secondo cui intende trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti "non sono vere". Domani nel Parlamento di Podgorica è prevista la cerimonia di insediamento del nuovo presidente eletto del Montenegro Jakov Milatovic. (Seb)