Iran: Ue condanna esecuzione manifestanti e chiede abolizione della pena di morte

- L'Unione europea condanna le esecuzioni di Majid Kazemi, Saeed Yaghoubi e Saleh Mirhashemi, giustiziati oggi in Iran dopo essere stati arrestati e condannati a morte in relazione alle proteste in corso nel Paese. È quanto si legge in una dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l'Azione esterna, Peter Stano, rilasciata oggi. "L'Unione europea condanna queste esecuzioni con la massima fermezza e invita ancora una volta le autorità iraniane a porre immediatamente fine alla pratica fortemente condannabile di imporre ed eseguire condanne a morte contro i manifestanti", continua la nota. "L'Ue esorta le autorità iraniane ad astenersi dall'applicare la pena di morte e dall'eseguire future esecuzioni, oltre che a perseguire una politica coerente verso l'abolizione totale della pena di morte. È inoltre indispensabile che le autorità iraniane sostengano i diritti processuali degli imputati e garantiscano che coloro che sono sottoposti a qualsiasi forma di detenzione o incarcerazione non siano soggetti ad alcuna forma di maltrattamento", prosegue Stano. L'Unione europea esorta le autorità iraniane a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il Patto internazionale sui diritti civili e politici, di cui l'Iran è parte. I diritti fondamentali, compresi i diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica, devono essere rispettati in ogni circostanza", conclude il portavoce europeo. (Beb)