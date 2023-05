Usa: assalto al Congresso, tenente della polizia di Washington incriminato per contatti con leader dei Proud Boys

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tenente della polizia di Washington, che in passato ha guidato l’unità di intelligence del dipartimento, è stato incriminato questa settimana con l’accusa di avere informato Enrique Tarrio, leader del gruppo di estrema destra statunitense dei Proud Boys, del suo imminente arresto, alla luce del suo ruolo nelle rivolte culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Shane Lamond, 47 anni, è stato incriminato con l’accusa di ostruzione della giustizia e dichiarazioni false alle autorità giudiziarie. Stando agli atti giudiziari, tra luglio del 2019 e gennaio del 2021, Tarrio e Lamond avrebbero interloquito “almeno 500 volte” utilizzando app di messaggistica come Google Voice, IMessage e Telegram. L’ufficio del procuratore del distretto di Columbia ha anche confermato che Lamond ha tentato di interferire con le indagini relative ad una manifestazione pro-Trump organizzata dai Proud Boys a dicembre del 2020, durante la quale è stata bruciata una bandiera del movimento Black Lives Matter. (Was)