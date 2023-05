Difesa: presentata a Roma l'ottava edizione di SeaFuture dal 5 all'8 giugno a La Spezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, 19 maggio nella sede della Federazione del mare a Roma si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione di SeaFuture, che sarà ospitata dal 5 all'8 giugno all’interno della Base navale di La Spezia e organizzata da Italian Blue Growth srl e dalla Marina militare. Lo riferisce oggi un comunicato stampa della Marina militare. La manifestazione si conferma l’evento internazionale più importante in Italia del settore blue economy e il primo hub nel Mediterraneo che prende in considerazione tutti gli aspetti della politica marittima integrata, basata sulla strategia della ‘blue growth’, così come indicato dalla Commissione europea. All’evento erano presenti il sottocapo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra, Giuseppe Berutti Bergotto, la presidente di Italian Blue Growth srl, dr.ssa Cristiana Pagni e la dr.ssa Laurence Martin, segretario generale della Federazione del mare. Saranno più di 300 le aziende che esporranno i propri servizi e prodotti in oltre 35mila metri quadrati nella storica Base navale della Spezia, con l’intervento di 71 delegazioni estere confermate, 12 imbarcazioni ormeggiate nella dock area e circa 400 mq di area espositiva esterna, 78 imprese straniere da Francia, Germania, Norvegia, Finlandia, Inghilterra, Svezia, Usa, Belgio, Cina, Canada e Austria. (segue) (Com)