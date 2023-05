Difesa: presentata a Roma l'ottava edizione di SeaFuture dal 5 all'8 giugno a La Spezia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti gli attori, infatti, che qui si incontrano e si confrontano: “Con grande piacere noto come l’edizione di quest’anno, rispetto alle precedenti, registri il più elevato numero di rappresentanza di Marine straniere, presenti con 28 capi di stato maggiore e 33 delegati – ha detto il sottocapo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto – Una evidente testimonianza della bontà del nostro operato e dell’attrattività dei prodotti e delle tecnologie italiane che riscuotono sempre maggior interesse a livello globale”. Parallelamente alle iniziative promosse dalla Marina militare, dal Segretariato generale della Difesa e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non mancheranno tavole rotonde per costruire un consenso attorno ai temi della transizione energetica, dell’economia circolare, della salute dell’ambiente marino. Alla luce di un contesto mondiale molto delicato si affronteranno temi come Maritime Safety e Security, Eletronic Warfare, Cyber Defence, Underwater Defence, argomenti di stretta attualità e primaria importanza perché: “La sicurezza dei mari è fondamentale per la nostra sopravvivenza”, come dichiarato in conclusione del suo intervento dall’ammiraglio Berutti Bergotto. (segue) (Com)