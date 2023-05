Difesa: presentata a Roma l'ottava edizione di SeaFuture dal 5 all'8 giugno a La Spezia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “SeaFuture sa dialogare e sa far dialogare anche realtà che parlano lingue diverse o che partono da punti di vista differenti per arrivare a dare risposte concrete. Rappresentiamo un unicum per un’economia sostenibile e per consolidare il ruolo dell’Italia nel Mare Nostrum, nel Mediterraneo", ha detto il presidente di Ibg, Cristiana Pagni, nel suo intervento, aggiungendo: "I mari hanno bisogno di noi per garantire un’ondata di cambiamento e garantire alle generazioni di oggi e a tutte quelle che verranno la sostenibilità economica e ambientale”. La crescita esponenziale della manifestazione a cui si assiste da anni, confermata anche dalle molte riviste specializzate di settore da India, Emirati, Francia, Malesia, Belgio e Libano presenti, è dovuta al proprio imprinting industriale e tecnologico che l’ha resa luogo d’incontro, confronto, scambio di know how e progettazione. Inoltre l’ottava edizione di SeaFuture si caratterizza per alcune iniziative speciali che spaziano dal mondo dell’arte e del cinema, con un ospite di grandissimo richiamo internazionale come l’attore Giancarlo Giannini, all’informazione con il format Fuori Onda realizzato in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti. Dalla dimensione subacquea, all’iniziativa della Water Academy Foundation “One Ocean One Health: la salute del mare si decide sulla terra” e molto altro fino ad arrivare ad oltre cinquanta eventi in 4 giorni, dal 5 all’8 Giugno.Sostengono SeaFuture 2023 la Marina militare, il Distretto ligure delle tecnologie marine, il Segretariato generale della Difesa, la Camera di commercio riviere di Liguria, la Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad). Sono co-organizzatori, l’Italian Trade & Investment Agency, l’European Institute for EurAsian Dialogue, la Regione Liguria, l’Autorità di sistema Portuale Mar Ligure Orientale, Liguria International. Hanno dato il loro patrocinio il Ministero dell’interno e i Comuni della Spezia, Lerici, Porto Venere e Sarzana. Fincantieri Strategic Sponsor. Mbda Diamond Sponsor. Elettronica Group Silver sponsor. Leonardo Silver sponsor. C.A.B.I. Cattaneo Bronze sponsor. Orizzonte Sistemi Navali Bronze sponsor. Alfagomma Bronze sponsor. Telsy Bronze sponsor. (Com)