Speciale infrastrutture: Messico, impresa privata, più infrastrutture e sicurezza per aumentare investimenti

- Poche infrastrutture, insicurezza ed erogazione insufficiente di servizi come acqua ed elettricità. Sono alcuni dei motivi che, secondo la Confederazione delle camere industriali del Messico (Concamin), impediscono al Paese di attrarre tutti gli investimenti di cui sarebbe capace. Un potenziale, ha detto durante l'incontro "Industrie 2023" il presidente di Concamin, José Abugaber, accresciuto dalla maggior concentrazione delle catene produttive in America, frutto tanto dell'entrata in vigore del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca), quanto delle nuove dinamiche imposte dall'emergenza pandemica. "È il momento di sfruttare la rilocalizzazione delle catene di distribuzione e produzione. L'industria è totalmente a disposizione per aumentare il contenuto nazionale dei prodotti 'fatti in Messico'", ha detto Abugaber secondo cui è fondamentale garantire forniture stabili di energie, specie da fonti rinnovabili. (Mec)