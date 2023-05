Speciale infrastrutture: assessore Fvg incontra Ente decentramento regionale, “proseguire lavoro di squadra”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un incontro non solo per fare il punto sui progetti in corso sia rispetto all'edilizia scolastica che sulle opere viarie, ma anche per fare un ragionamento di sistema con le altre società della Regione, in particolare Fvg Strade, e con le Amministrazioni comunali con le quali vi è un continuo confronto proprio sulle materie che riguardano viabilità e gestione dell'edilizia scolastica". Lo ha affermato l'assessore alle Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, a margine dell'incontro con il commissario dell'Ente di decentramento regionale (Edr), operativo da circa tre anni, Augusto Viola, nella sede della Regione in largo San Giorgio a Pordenone. "L'obiettivo dell'Amministrazione regionale – ha aggiunto l'assessore – è quello di lavorare in squadra affinché si possa avere uno sviluppo organico e coerente nel territorio per rispondere a quelle che sono le esigenze delle nostre comunità. In particolare, Pordenone presenta il maggiore deficit rispetto alla necessità di nuove infrastrutture viarie”. “Ma in tema di viabilità – ha precisato Amirante – è necessario guardare al patrimonio viabilistico con una visione ampia che consenta sempre di più una gestione unitaria e programmatoria sulle opere prioritarie e sulle tempistiche". (Frt)