Speciale infrastrutture: Paita (Azione-Iv), più treni per Cinque Terre per turisti e pendolari

- Le Cinque Terre “hanno avuto un'espansione turistica enorme e hanno bisogno di infrastrutture adeguate e di una maggiore frequenza di treni". Lo ha detto la presidente del gruppo Azione-Italia viva, Raffaella Paita, in Aula durante il Question time al Senato, nella replica alla risposta del ministro Salvini, all'interrogazione illustrata dalla senatrice Fregolent riguardo il traffico ferroviario nel territorio delle Cinque Terre, in Liguria, in vista dell'inizio della stagione turistica. "C'è un problema di sicurezza – ha spiegato Paita – perché nelle piccole stazioni della zona i tantissimi turisti arrivano ad invadere i binari. Questo vale anche per l'hub principale, che è la stazione di La Spezia. Il suggerimento è di realizzare quanto prima l'altro hub, la stazione di Migliarina, dando la possibilità al turismo di continuare, senza mettere in discussione la sicurezza. Siamo contenti dei turisti, ma c'è anche un tema legato ai pendolari: l'ultimo treno passa poco dopo mezzanotte. Troppo presto per chi lavora nella ristorazione, serve un ulteriore collegamento". "Apprezzo l'idea di coinvolgere i parlamentari e le istanze locali, mi sembra un fatto buono e innovativo, e accettiamo l'invito", ha concluso Paita, rispondendo al ministro Salvini, che ha annunciato per i prossimi giorni "una riunione con tutti i soggetti coinvolti per individuare soluzioni coordinate in vista della stagione estiva" per discutere le esigenze di mobilità della Liguria, alla quale il titolare del dicastero delle infrastrutture ha invitato anche i parlamentari. (Rin)