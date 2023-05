Speciale infrastrutture: Grecia-Ue, finanziamento di 24 milioni di euro per il porto di Alessandropoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha ricevuto dall’Unione europea 24 milioni di euro di finanziamenti per migliorare il porto di Alessandropoli, che si affaccia nel Mar Egeo settentrionale. Lo rende noto il quotidiano “Kathimerini”, sottolineando che il porto è stato utilizzato da navi militari statunitensi per scaricare munizioni dirette all’area orientale dell’Alleanza atlantica. I fondi dell’Ue saranno utilizzati per lavori di dragaggio e per la costruzione di infrastrutture stradali. (Gra)