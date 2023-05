Speciale infrastrutture: dalla Cina al Mediterraneo, prende quota la Rotta di trasporto transcaspica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i numerosi accordi di cooperazione firmati a Xi’an dal presidente cinese Xi Jinping e dal kazakho Kassym-Jomart Tokayev ve n’è uno che riguarda lo sviluppo della Rotta internazionale di trasporto transcaspica (Titr), il cosiddetto Corridoio di mezzo cui anche l’Europa guarda con crescente attenzione per aggirare la Russia e potenziare i commerci con l’Estremo oriente passando per l’Asia centrale, il Mar Caspio, il Caucaso e, infine, il Mediterraneo. Si tratta di un’iniziativa infrastrutturale basata sullo sviluppo di porti e di linee ferroviarie, che nasce dieci anni fa su impulso dei Paesi dell’Asia centrale (Kazakhstan in testa) e del Caucaso, ma che trova nuovo slancio dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, con la necessità dei Paesi europei di trovare una rotta di trasporto alternativa per i commerci con la Cina e con il sud-est asiatico. Dal punto di vista geografico, il Corridoio di mezzo rappresenta la rotta più breve esistente tra la Cina occidentale e l’Europa e, soprattutto, consente di evitare l’utilizzo della rete ferroviaria russa e le conseguenti sanzioni imposte dall’Occidente nei confronti di Mosca dopo lo scoppio della guerra. (Res)