Speciale infrastrutture: Agricoltura, Vaccari (Pd), ripristinare credito di imposta per investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accolto alla Camera l'ordine del giorno del gruppo Pd, "a mia prima firma, che impegna il governo a ripristinare il credito di imposta per le imprese agricole e agroalimentari che vogliono realizzare investimenti per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Sono agevolabili anche le spese per attività e progetti legati all'incremento delle esportazioni. Il bonus Agricoltura è pari al 40 per cento degli investimenti sostenuti". Lo afferma, in una nota, Stefano Vaccari, capogruppo del Partito democratico nella commissione Agricoltura della Camera, che aggiunge: "Con il decreto Bollette questa opportunità era stata cassata. Con l'odg accolto abbiamo chiesto di ripristinare le risorse per il 2023 (5 milioni tolti) al fine di sviluppare e potenziare le attività commerciali in ambito agricolo e agroalimentare e favorire nuove opportunità in particolare per quanto riguarda il commercio extranazionale e implementare la logistica. Solo così si può dare certezza agli investimenti realizzati a tutti i soggetti che operano nel comparto agroalimentare e ci auguriamo che venga fatto quanto prima". (Com)