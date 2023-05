Autonomia differenziata: Calderoli, nessuna volontà di favorire le regioni più ricche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro degli Affari Regionali, con l’autonomia differenziata non si corre il rischio di creare regioni di serie A e regioni di serie B: "Le differenza tra nord e sud e tra aree centrali e aree marginali del paese è la conseguenza di una dimensione centralista. Ciò che vogliamo fare è garantire a tutti i cittadini l’esercizio dei diritti sociali e civili attraverso livelli eguali di prestazioni. Per far questo occorrere capire, prima di tutto, quali sono i diritti da tutelare in ciascuna delle 23 materie che le cui funzioni possono essere trasferite dallo Stato alla Regioni".Rassicurazioni, da parte del ministro, anche sugli aspetti finanziari della riforma: ogni territorio dovrà ricevere le risorse in base al proprio fabbisogno standard – ha proseguito Calderoli. – non c’è il rischio di sottrarre risorse a chi ne ha bisogno. La spesa pubblica sarà sempre la stessa, indipendentemente da chi eroga le risorse (Stato, Regione, provincia, Comune o città Metropolitana). Ogni intesa verrà negoziata tra Stato e Regione e sottoposta al vaglio della Conferenza unificata e del Parlamento. Ci sarà inoltre la possibilità di revocare gli accordi sottoscritti se questi non funzionano. Per il ministro, la via per riallineare le aree ricche a quelle più deboli del paese è quella dell’infrastrutturazione dei territori che abbatte i costi della spesa pubblica e garantisce migliori servizi. (segue) (Rsc)