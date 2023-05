Autonomia differenziata: Calderoli, nessuna volontà di favorire le regioni più ricche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel mezzogiorno la percentuale del prodotto pro capite è del 56,2 per cento rispetto al centro nord. Bisogna invertire la rotta. Come? Attraverso l’applicazione del principio di perequazione con l’utilizzo dei residui fiscali e il ricorso ad altri strumenti finanziari. Con il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto – ha annunciato Calderoli – stiamo pensando alla creazione di un unico fondo che metta insieme risorse europee e nazionali per le opere infrastrutturali in tutto il territorio italiano. Oggi le risorse europee, programmate per 7 anni, vengono utilizzate solo in parte. Dei 126 miliardi di euro a disposizione solo 33 sono stati spesi, oltre ai 10 utilizzati per l’emergenza Covid 19. Ne rimangono 83, gran parte custoditi nelle casse dello Stato e in percentuale ridotta in quelle delle regioni. Tra residui fiscali e fondi europei e nazionali stiamo parlando di circa 200 miliardi di euro a cui si aggiungono le risorse del Pnrr". Denari che potrebbero essere programmati attraverso un rapporto di leale collaborazione tra Stato e Regioni: "Ogni territorio si confronti con Palazzo Chigi – ha proposto il ministro – si faccia un piano infrastrutturale e si diano le risorse a condizione che le opere si concludano. Questa è l’unica via per produrre risultati". (segue) (Rsc)