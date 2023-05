Autonomia differenziata: Calderoli, nessuna volontà di favorire le regioni più ricche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calderoli, infine, si è soffermato sul principio di insularità che il Consiglio regionale della Sardegna ha chiesto di prevedere all’interno della riforma sull’autonomia differenziata: "Ho accolto la proposta e stiamo predisponendo il testo – ha assicurato il ministro – sono convinto che stiamo facendo un buon lavoro, la difficoltà sarà trovare le risorse perché serviranno decine di milioni per le due isole maggiori. La Sardegna ha una situazione particolare dove incidono, oltre alla condizione di insularità, anche il rapporto tra la superficie territoriale e la bassa densità di popolazione. In queste condizioni i costi dei servizi aumentano e non è sempre facile poterli garantire. Occorre per questo tenere conto del fabbisogno standard e abbassare i costi attraverso l’infrastrutturazione delle aree". Sulle risorse per il superamento del gap insulare, Calderoli ha infine ricordato che esiste un fondo da 4 miliardi di euro creato nel 2008 con la legge sul federalismo fiscale che non è mai stato utilizzato. Dopo l’intervento del ministro Calderoli sono intervenuti nel dibattito i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza. (Rsc)