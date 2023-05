Autonomia differenziata: Calderoli, nessuna volontà di favorire le regioni più ricche - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Non c’è nessuna volontà di dividere l’Italia né, tanto meno, quella di favorire le Regioni più ricche. L’autonomia differenziata, già introdotta in Costituzione con la riforma, nel 2001, del Titolo V rappresenta un’opportunità per garantire in egual misura i diritti civili e sociali in tutto il territorio nazionale. E’ questo il messaggio ai sardi del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, durante l’incontro nella sala del transatlantico del Consiglio regionale, presenti i rappresentanti di tutte le forze politiche di maggioranza e gli assessori alla Sanità (Carlo Doria), al Lavoro (Ada Lai) e all’Industria (Anita Pili). (Rsc)