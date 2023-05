Turchia: Erdogan invita elettori turchi all'estero a votare al ballottaggio delle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alle elezioni presidenziali della Turchia e capo dello Stato uscente, Recep Tayyip Erdogan, ha chiesto ai 3,4 milioni di elettori turchi che vivono all'estero di esprimere il proprio voto in vista del secondo turno delle elezioni presidenziali, che inizieranno nei Paesi all'estero nella giornata di domani, sabato 20 maggio. Lo ha reso noto sul suo profilo Twitter Erdogan, capo del Partito islamico giustizia e sviluppo (Akp), che, per la prima volta, non ha superato il 50 per cento dei voti ed è stato costretto al ballottaggio, che si terrà in Turchia il prossimo 28 maggio, con lo sfidante dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu, leader del Partito popolare repubblicano (Chp). Nel messaggio su Twitter, Erdogan ha invitato i cittadini turchi residenti all'estero a "usufruire del loro diritto democratico" e a partecipare attivamente alle elezioni nei Paesi in cui risiedono. "Mi aspetto dai cittadini turchi all'estero che dimostrino, ancora una volta, la loro volontà decisa", ha aggiunto Erdogan, che ha colto l'occasione per ringraziare tutti coloro che si sono recati alle urne nella prima tornata elettorale. Erdogan ha inoltre sottolineato che la maggioranza degli elettori della diaspora "ha rafforzato il potere della democrazia turca". "Siate fieri di voi stessi", ha affermato Erdogan. Ankara ha disposto le cabine elettorali all'estero presso le sedi designate di 73 Paesi e presso le dogane. Il processo di voto all'estero terminerà il prossimo 24 maggio, ma i cittadini che vivono lungo i valichi di frontiera potranno votare fino alle ore 17:00 del prossimo 28 maggio. (Tua)