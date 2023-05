Casa: Azzaro (Uil), necessario distinguere tra chi prende alloggio con la forza e chi per necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appreso che sono avvenuti nei giorni scorsi nel Comune di Milano degli sgomberi nei confronti di famiglie o nuclei di persone cosiddette abusive di alloggi comunali. Senza voler giustificare gli illeciti, e l'appropriazione di un appartamento non assegnato, crediamo necessario fare un vero distinguo, tra chi prende un alloggio con la forza e sistemi criminali e chi entra per necessità vera". Lo dichiara il segretario confederale UIL Milano Lombardia, Enrico Azzaro, a proposito della lettera inviata il 18 maggio dal Comitato per il Diritto alla Casa di Niguarda al Sindaco, all'assessore Maran, ai Gruppi consigliari e ai sindacati che tutelano i diritti degli inquilini oltre che alle segreterie di CGIL, CISL e UIL Milano. Una lettera in cui, partendo da uno sgombero avvenuto ai primi del mese si chiede di andare sul territorio ad ascoltare le storie delle persone prima di procedere a certi atti. "Facciamo l'appello, forse l'ennesimo, a tutte le istituzioni sia regionali che, in questo caso, comunali al fine di aprire un tavolo permanente e non ricorrere come avvenuto nei giorni scorsi all'emergenza. A Milano l'emergenza è su più fronti e da tropo tempo, sull'emergenza abitativa ci sono delle priorità e tra queste sono proprio quelle derivanti da persone che hanno ridotte capacità economica per potersi permettere un affitto", prosegue Azzaro.(Com)