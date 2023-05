Slovacchia-Italia: Urso incontra a Bratislava premier e ministro Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Dopo la visita di aprile a Bratislava del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha svolto oggi la prima missione a livello governativo dal 2016 nella capitale slovacca, per tenere una serie di incontri bilaterali in vista del prossimo Consiglio Ue competitività, nell’ambito del percorso di costruzione di alleanze nei consessi europei. Il ministro Urso ha infatti incontrato il primo ministro slovacco, Ludovit Odor, nominato pochi giorni fa alla guida dell’esecutivo del Paese, e il ministro dell’Economia Peter Dovhun. Negli incontri è emersa una comune visione sulla necessità di una politica industriale Ue pragmatica, non ancorata a pregiudizi ideologici, con una chiara visione a tutela del lavoro e dell’impresa europea. Una sinergia di intenti che si manifesterà sui dossier che saranno oggetto del prossimo Consiglio Ue competitività, di lunedì 22 maggio. Nei bilaterali il ministro Urso ha avuto inoltre modo di approfondire gli aspetti relativi alle sinergie industriali e commerciali tra i Paesi e sulla necessità di politiche sinergiche in materia di approvvigionamento di energia e sul grande tema della ricostruzione dell’Ucraina. (Res)