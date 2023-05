Maltempo: Intesa Sanpaolo, 2 miliardi di euro per famiglie e imprese colpite in Emilia-Romagna e Marche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Intesa Sanpaolo prevede inoltre la possibilità di richiedere la sospensione fino a 24 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese residenti nelle zone colpite dall’alluvione. Per le famiglie è previsto anche refusione, trascorsi i primi 12 mesi dalla sospensione, di un importo pari agli interessi di sospensione pagati per mutuo prima casa con danni irreversibili per le famiglie con Isee inferiore a 35.000 euro. È in fase di attivazione una raccolta fondi per sostenere la popolazione del territorio a cui Intesa Sanpaolo contribuirà con un proprio sostegno, di importo pari a 5 milioni di euro. Imprese di tutti i settori, anche no profit, che hanno subito danni potranno inoltre richiedere per un anno sia l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti POS per transazioni fino a 30 euro che la gratuità del canone su Pos Mobile e Virtuali. “In questo momento di emergenza intendiamo rispondere in modo tempestivo alle esigenze e alle sofferenze delle popolazioni e delle imprese, attivando ogni mezzo a nostra disposizione”, dichiara Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, che conclude: “Mettiamo in campo interventi molto consistenti, concreti e immediati, per contribuire al superamento di questa terribile fase unendoci agli sforzi e alla nota capacità di reazione e di propulsione delle persone di questa area così vitale del Paese”. (Com)