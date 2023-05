Bari: Marti (Lega), impegno concreto Piantedosi per più sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno concreto del ministero dell'Interno, guidato da Matteo Piantedosi, garantirà più sicurezza anche a Bari. Oggi, infatti, il ministro, durante un vertice sulla sicurezza in Prefettura, ha annunciato che le Forze dell'ordine saranno incrementate di 140 uomini e donne in più entro la fine dell'anno (80 poliziotti - 45 entro il primo semestre a fronte di 6 pensionamenti - e gli altri nei mesi successivi, circa 40 carabinieri e una ventina di finanzieri). Si tratta di dotazioni organiche fisse, che rimarranno, quindi, sul territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini pugliesi. Ringrazio Piantedosi per l'attenzione che ha sempre rivolto e rivolge ai territori e, in questo caso particolare, alla nostra Puglia. Con la Lega al governo e un esecutivo di centrodestra, dalle parole ai fatti". Lo dichiara il senatore pugliese della Lega Roberto Marti, coordinatore regionale del partito. (Rin)