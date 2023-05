Sri Lanka-Canada: Colombo respinge dichiarazioni Trudeau su genocidio tamil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Sri Lanka, con un comunicato del ministero degli Esteri, respinge la dichiarazione rilasciata dal primo ministro del Canada, Justin Trudeau, riguardo al conflitto civile combattuto nello Stato insulare asiatico. “Tali dichiarazioni irresponsabili e polarizzanti da parte del leader di una nazione generano disarmonia e odio sia in Canada che in Sri Lanka, invece di promuovere la pace e la riconciliazione”, si legge nella nota, che esorta la leadership canadese ad astenersi da affermazioni di questo tipo. Colombo , in particolare, contesta come “disinformazione” la “narrazione infondata di genocidio”, che ritiene “costruita da elementi ostili allo Sri Lanka motivati politicamente”. Colombo, inoltre, rivendica la vittoria sull’organizzazione terroristica delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (Ltte), la cui sconfitta “ha portato sicurezza e stabilità” al Paese. Infine, il dicastero ricorda che “lo Sri Lanka e il Canada sono legati da una significativa comunità di canadesi originari dello Sri Lanka” e che “sono impegnati nei valori, nelle istituzioni e nelle tradizioni democratiche comuni e nella promozione della pace e della prosperità”. (segue) (Inn)