Sri Lanka-Canada: Colombo respinge dichiarazioni Trudeau su genocidio tamil (2)

- Il premier Trudeau, ieri, in quello che l’anno scorso il Parlamento del Canada ha designato come Giorno della memoria del genocidio tamil, ha ricordato la “tragica perdita di vite umane durante il conflitto armato in Sri Lanka, terminato 14 anni fa”. “Il Canada non smetterà di difendere i diritti delle vittime e dei sopravvissuti a questo conflitto, così come di tutti coloro che nello Sri Lanka continuano ad affrontare difficoltà”, ha detto il leader di Ottawa. Trudeau ha sottolineato anche il ruolo canadese nel promuovere la risoluzione adottata nell’ottobre del 2022 dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unhrc) per esortare il governo dello Sri Lanka ad affrontare la crisi dei diritti umani, economica e politica nel paese. Infine, ha invitato “tutti i canadesi a riconoscere i numerosi contributi che i canadesi tamil hanno dato e continuano a dare” al Canada. (Inn)